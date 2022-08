SV Waldhof Mannheim verliert in Elversberg - Ex-Waldhöfer trifft zum Sieg

Elversberg. Der SV Waldhof Mannheim tritt in der 3. Fußball-Liga weiter auf der Stelle und verliert die Aufstiegszone immer mehr aus den Augen. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart verlor am Samstag das Verfolgerduell mit der SV Elversberg mit 0:1 (0:1) und rutschte in der Tabelle auf den neunten Platz ab. Ausschlaggebend für den nächsten Dämpfer ist die Auswärtsschwäche. Noch immer ist der Waldhof in der Fremde sieglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Saarland gerieten die Gäste erneut in Rückstand. Kevin Koffi, der in der Saison 2019/20 für die Mannheimer stürmte, traf in der 42. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern zur Führung für den Aufsteiger.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Mannheimer, der Partie eine Wende zu geben. In der Offensive fehlte den Blau-Schwarzen aber auch weiterhin die Durchschlagskraft. Kevin Conrad, ebenfalls früherer Waldhof-Spieler, sah in der 89. Spielminute die gelb-rote Karte. Die Elversberger verteidigten den knappen Vorsprung geschickt und bleiben als Tabellenzweiter das Überraschungsteam der Liga.

Am nächsten Samstag empfängt der SV Waldhof Mannheim die SpVgg Bayreuth (14 Uhr).