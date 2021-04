SV Waldhof Mannheim verliert gegen 1860 München

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Heimspiel am Samstag gegen den TSV 1860 München mit 0:2 (0:1) verloren. Die Buwe wurden dabei zu Beginn der Partie im Carl-Benz-Stadion gleich kalt erwischt. Keine 30 Sekunden waren gespielt, da klingelte es bereits im Kasten von SVW-Torwart Timo Königsmann. Einen langen Ball hinter die Abwehr legte Sascha Mölders im Strafraum mit der Brust auf Richard Neudecker ab, der schließlich erfolgreich abschloss (1. Minute).

Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner bäumte sich danach jedoch auf und hatte in der ersten Hälfte durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 16. Minute setzte sich Dennis Jastrzembski gut durch und drang den in Strafraum ein. Sein Flachschuss aufs lange rechte Eck war jedoch zu unplatziert und ging am Kasten vorbei. Jan-Hendrik Marx hatte in der 24. Minute die nächste gute Möglichkeit. Nachdem der Flügelspieler zuvor auf der rechten Seite durchgebrochen war, fehlte ihm jedoch die Anspielstation in der Mitte. Aus kurzer Distanz und spitzem Winkel blieb Löwen-Keeper Marco Hiller der Sieger in diesem Duell. Auch Martinovic scheiterte mit seinem Versuch (28.), woraufhin sich die Partie ein wenig beruhigen sollte. Mit einem 0:1-Halbzeitstand schickte Schiedsrichter Lars Erbst die Mannschaften in die Kabinen.

Der zweite Durchgang passte sich vom Niveau zunächst der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte an. Viele Chancen spielten sich die Teams nicht heraus. Der Waldhof versuchte zwar, auf den Ausgleich zu spielen, war aber in den Aktionen nicht zwingend genug. Die beste Chance hatte Marcel Seegert, der einen Freistoß knapp am Tor vorbeisetzte (72.).

Negative Höhepunkte in der Nachspielzeit

Sechs Minuten später hatten die Löwen per dreifacher Chance die dicke Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Doch Königsmann hielt seine Mannschaft erst gegen Erik Tallig im Spiel, den Nachschuss von Fabian Greilinger kratzte Seegert von der Linie, schließlich setzte Merveille Biankadi den Ball danach über die Latte (76.). Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit durfte sich Königsmann noch mal gegen Mölders auszeichnen (88.).

In der Nachchspielzeit hatte die Partie noch zwei negative Höhepunkte zum Nachteil der Blau-Schwarzen zu bieten: Erst erhielt Marx nach einer Grätsche von hinten in die Beine von Tallig einen Platzverweis (90.+3). Drei Minuten später musste der SVW noch das 0:2 schlucken: Nachdem Mölders nach Vorlage von Dennis Dressel den Ball aus kurzer Distanz zunächst an den Pfosten beförderte, hatte er danach keine Mühe, den Abpraller mit dem Schlusspfiff zum Endstand aus Sicht der Mannheimer zu verwerten (90.+6).

Für die Glöckner-Elf geht es am Mittwoch, 5. Mai, bei der SpVgg Unterhaching weiter. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

