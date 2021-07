SV Waldhof Mannheim übernimmt Stadiongelände am Alsenweg

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat dem SV Waldhof nach langjährigen Verhandlungen das Stadiongelände am Alsenweg überlassen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. „Wir sind sehr glücklich und erleichtert, dass die Übernahme des Stadiongeländes am Alsenweg vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen worden ist. Mit dieser Entscheidung können wir im Rahmen unserer Professionalisierung einen großen Schritt zur Verbesserung der Trainingsbedingungen auf unserem Trainingsgelände sorgen“, sagt Markus Kompp, Geschäftsführer der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH.

Mit der Übernahme gehört nun unter anderem die Rasenpflege der Trainingsplätze zu den Aufgaben des SV Waldhof. Hierzu soll zunächst in Ausrüstung investiert werden, erklärt Kompp: „Um die Trainingsbedingungen am Alsenweg zu verbessern, werden wir in Personal, Maschinen und Materialien investieren. So haben wir die Möglichkeit, für unsere Profimannschaft bessere Bedingungen zu schaffen. Es muss uns aber natürlich klar sein, dass wir nicht innerhalb von kürzester Zeit einen lupenreinen Rasenplatz zur Verfügung stellen können. Da die Plätze aktuell in einem sehr schlechten Zustand sind, geht es in dieser Saison erst mal darum, mit entsprechenden Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir die gesamte Saison am Alsenweg trainieren können.“