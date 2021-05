SV Waldhof Mannheim springt nach Sieg in Verl auf Platz acht

Verl. Der SV Waldhof Mannheim hat sein Auswärtsspiel beim SC Verl mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das entscheidende Tor des Tages für die Mannheimer erzielte Joseph Boyamba in der 66. Spielminute. Damit feierte die Mannschaft von Patrick Glöckner ihren dritten Sieg in Folge und steht mit nun 51 Punkten auf Platz 8 der Tabelle in der 3. Liga. Am letzten Spieltag der Saison empfängt der SV Waldhof den KFC Uerdingen (Sa., 13.30 Uhr).

