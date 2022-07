SV Waldhof Mannheim spielt in der 3. Liga mit WM-Ball „Al Rihla“

Frankfurt/Mannheim. Neue Saison, neuer Spielball. Die 3. Liga und ihre 20 Clubs, darunter der SV Waldhof Mannheim, gehen mit dem „Al Rihla“ von adidas in ihre 15. Spielzeit. Es ist der Ball, mit dem auch bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gespielt wird. „Al Rihla“ tritt die Nachfolge des „Conext 21 Pro“ als offizieller Spielball in der 3. Liga an, er wird in allen 380 Partien der Saison zum Einsatz kommen, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Der Ball wurde für höchste Spielgeschwindigkeiten konzipiert, da er sich schneller als jeder andere WM-Ball im Flug bewegt. „Al Rihla“ wurde anhand von Daten aus intensiven Tests in adidas-Laboren, Windkanälen und auf dem Spielfeld von Grund auf neu entwickelt. Die Speedshell Polyurethan-Oberfläche des Balls verfügt über Mikro- und Makrotexturen und eine neue, 20-teilige Plattenform. Diese sorgt für eine verbesserte Aerodynamik und erhöht die Genauigkeit.