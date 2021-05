SV Waldhof Mannheim sichert sich mit Remis Platz acht

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sich in seinem letzten Saisonspiel gegen den KFC Uerdingen einen Punkt gesichert. Nach drei Siegen in Folge spielte die Mannschaft von Patrick Glöckner 1:1 (0:0). Die Führung durch Uerdingen-Spieler Mike Feigenspan (61.) glich Marcel Costly in der 85. Spielminute für den SV Waldhof aus. Damit beenden die Mannheimer die Spielzeit auf Platz acht. Der KFC Uerdingen verbleibt durch den Punktgewinn ebenfalls in der 3. Liga.

