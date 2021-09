SV Waldhof Mannheim nach Sieg gegen SG Horrenberg im Landespokal-Viertelfinale

Horrenberg. Der SV Waldhof Mannheim hat im Achtelfinale des bfv-Pokals mit 4:1 (1:0) gegen die SG Horrenberg gewonnen. SVW-Trainer Patrick Glöckner wechselte im Gegensatz zum 0:0 gegen Braunschweig die Anfangsformation komplett durch und schickte die zweite Garde aufs Feld. „Das ist die Chance für die Spieler, die hinten dran stehen, zu zeigen, dass sie in die Mannschaft wollen. Ich möchte von jedem, der da aufläuft, eine Top-Leistung sehen“, hatte Glöckner im Vorfeld der Partie gefordert. Bis zu Halbzeit sprang gegen den Kraichgauer Landesligisten jedoch nur eine knappe 1:0-Führung heraus, die Anton Donkor auf Vorlage von Niklas Sommer bereits in der 6. Minute erzielt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der zweiten Hälfte legten die Buwe nach. Baris Ekincier traf in der 53. Minute mit einem Freistoß zum 2:0. Gerrit Gohlke per Elfmeter (59.) und Gillian Jurcher (61.) erhöhten in der Folge auf das zwischenzeitliche 4:0. In der 64. Minuten kamen die Hausherren durch Dennis Gebhardt zum 1:4-Ehrentreffer, was gleichzeitig der Endstand sein sollte.

Im Viertelfinale geht es für den SVW nun gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen weiter, der den VfB Eppingen eliminiert hatte.