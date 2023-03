SV Waldhof Mannheim in Saarbrücken - drei Leistungsträger fehlen

Mannheim. Nach zwei Niederlagen in Folge will Fußball-Drittligist SV Waldhof am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken wieder in die Erfolgsspur zurück, um im Saisonendspurt den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen nicht frühzeitig zu verlieren. Allerdings müssen die Mannheimer erneut Personalausfälle kompensieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar ist Rechtsverteidiger Laurent Jans wieder von seiner Nationalmannschaftsreise zurück, dafür fehlt in der Abwehr nun Kapitän Marcel Seegert, der mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Zu früh kommt das Derby wohl auch für Stürmer Pascal Sohms und Adrien Lebeau. "Beide haben von den Ärzten noch kein grünes Licht", sagte SVW-Trainer Christian Neidhart am Freitag bei der Spieltagspressekonferenz. Immerhin kann Neidhart wieder mit Thomas Pledl planen, der zuletzt eine Erkältung auskurieren musste.

Das Derby in Saarbrücken, das seit vier Spieltagen ungeschlagen ist, bezeichnete Neidhart trotz der Ausgangslage als Chance. "Da stehen wir im Mittelpunkt und haben die Gelegenheit, uns ins Schaufenster zu spielen. Die Jungs brennen jedenfalls auf die Partie", sagte der Coach, der nach den jüngsten zwei Niederlagen zunächst etwas Aufbauarbeit leisten musste.