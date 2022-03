SV Waldhof Mannheim gründet Arbeitskreis für Nachwuchsleistungszentrum-Pläne

Mannheim. Für die Planungen eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) hat der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim einen Arbeitskreis eingerichtet. Dem Präsidium des Vereins sei es wichtig Fragen, zu beantworten und mögliche Lösungen mit den Mitgliedern des Vereins zu besprechen, sodass mit dem Arbeitskreis die Kommunikation hierfür aufgenommen und intensiviert werden soll, teilte das Präsidium des SVW in einer Mitteilung auf der Homepage des Vereins am Freitag mit. Demnach soll in dem Arbeitskreis zunächst über die aktuelle Lage informiert werden und sich dann mit der möglichen rechtlichen Struktur und der Finanzierung eines NLZ beschäftigen. „Das Präsidium möchte über diesen Weg allen Mitgliedern, Fans und Interessierten die Möglichkeit geben, sich in diesen Prozess zielführend einzubringen“, hieß es in der Mitteilung.

Der SV Waldhof hatte Anfang des Jahres die Beantragung des NLZ zurückgezogen, da es vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Zertifizierung gab. Das damalige Konstrukt zusammen mit dem Verein Anpfiff ins Leben war dem DFB ein Dorn im Auge. Ohne die Unterstützung von Anpfiff ins Leben hat der SVW einen höheren Finanzierungsbedarf für ein NLZ. Die Finanzierung durch ein Darlehen der Familie Beetz wurde daraufhin vom Aufsichtsrat des Vereins abgelehnt. Andere Lösungsvorschläge für ein NLZ sollten daraufhin auf den Tisch gelegt werden. „Selbstverständlich ist die Implementierung eines NLZs beim SV Waldhof Mannheim 07 e.V. weiterhin das gemeinsame Ziel“, hieß es nun.

Der Arbeitskreis soll sich erstmals am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr vor dem Spiel gegen den TSV 1860 München im Carl-Benz Stadion zusammenfinden. Der Verein bittet zur besseren Organisation und Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen um eine vorherige Anmeldung bis 14. März an daniela.biedermann@svw-ev.de.