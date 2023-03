SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen Tabellenführer Elversberg

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Montagabend die Partie gegen den Tabellenführer aus Elversberg innerhalb einer Spielminute gedreht. Nach einem Eigentor von Waldhofs-Innverteidiger Julian Riedel in der 12. Spielminute gewannen die Mannheimer das Heimspiel in der Carl-Benz-Arena schließlich noch mit 2:1.

Für den Ausgleich sorgte Fridolin Wagner per Kopfball in der 71. Spielminute. Nur eine Minute später traf Adrien Lebeau zum 2:1-Siegtreffer. Der SV Waldhof schließt damit bis auf einen Punkt zum Tabellenvierten Osnabrück auf.