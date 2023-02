SV Waldhof Mannheim gewinnt daheim gegen Meppen

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Samstagnachmittag die Drittliga-Partie gegen den SV Meppen mit 3:1 (2:1) für sich entschieden. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg waren es Marten Winkler (23. Spielminute), Dominik Martinovic (31. Spielminute) und Fridolin Wagner (Nachspielzeit), die mit ihren Toren für den Heimsieg sorgten. Zuvor war Meppen bereits in der 10. Spielminute durch einen Foulelfmeter, ausgeführt von Marvin Pourié, in Führung gegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1