SV Waldhof Mannheim bestreitet Flutlichtspiel bei 1860 München

Frankfurt. Die Mannschaften der 3. Liga sind aktuell noch mitten im Kampf um den Aufstieg oder um den Klassenerhalt, doch das Saisonende zeichnet sich langsam ab. Es wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag nun auch terminlich festgezurrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den SV Waldhof beinhalten die Spieltage 35 bis 38 mit dem Flutlichtspiel bei 1860 München am 19. Mai noch einmal einen kleinen Höhepunkt. Ansonsten müssen die Mannheimer jeweils samstags ran. So am 6. Mai beim FSV Zwickau, am 13. Mai (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion gegen den VfB Oldenburg und zum Saisonfinale ebenfalls zu Hause am 27. Mai (13.30 Uhr) gegen den MSV Duisburg.