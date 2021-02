Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof kann sein Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (14 Uhr) voraussichtlich plangemäß im Carl-Benz-Stadion austragen. Die Pressekonferenz vor der Partie fand am Freitagmittag in der Arena statt, während Helfer den Rasen von den Resten des Schnees der vergangenen Tage befreiten. Die finale Entscheidung trifft aber das Schiedsrichterteam am Samstag.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Neckar / Bergstraße Link Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren