SV Waldhof im Derby gegen Kaiserslautern gefordert

Mannheim. Im Carl-Benz-Stadion werden am heutigen Sonntag 19 000 Zuschauer zum Derby des SV Waldhof gegen den 1. FC Kaiserslautern erwartet. „Es geht darum, die Mentalität so auf den Platz zu bringen, dass wir zu einer großen Einheit mit unseren Fans werden“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner im Vorfeld. Die Lauterer, zurzeit als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz, könnten den SVW mit einem Erfolg im Carl-Benz-Stadion bereits auf sieben Punkte distanzieren – bei einer Nachholpartie in der Hinterhand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1