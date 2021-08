Die perfekte englische Woche mit neun Punkten aus drei Spielen ist das Ziel. Vor dem Spiel bei Viktoria Berlin am Samstag (14 Uhr) bezog Waldhof-Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag zu allen wichtigen Fragen Stellung. Die aufstrebenden Mannheimer reisen nach dem 3:2 bei Viktoria Köln und dem 5:0-Torfestival gegen Meppen am Dienstag als Tabellenachter mit acht Punkten in die

...