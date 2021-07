SV Waldhof gewinnt Testspielauftakt mit 4:2

Neckarsulm. Der SV Waldhof Mannheim hat seinen Testspielauftakt in die neue Saison erfolgreich gestaltet. Beim badischen Oberligisten Neckarsulmer Sport-Union setzte sich die Elf von Trainer Patrick Glöckner mit 4:2 (2:1) durch.

Dreimal ging der Fußball-Drittligist vor gut 600 Zuschauern im Neckarsulmer Pinterich-Stadion in Führung. Das 1:0 durch Außenverteidiger Jan Just in der siebten Minute glich Neckarsulms Lukas Schappes aus (14.). Joseph Boyamba, der in der 18. Minute einen Schuss von Neuzugang Mark Schnatterer zum 2:1 ins Tor lenkte, sorgte für den Pausenstand.

In Minute 52 sorgte der eingewechselte Leon Rasic für das 2:2. Das 3:2 für den SVW erzielte der ebenfalls eingewechselte Gillian Jurcher (75.). Ein Foulelfmeter, den Mannheims Marcel Costly in der 89. Minute verwandelte, brachte die Entscheidung.