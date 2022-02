SV Waldhof gegen 1. FC Kaiserlautern - so kommt man am besten zum Derby

Lokalsport Bergstraße SV Waldhof hofft auf Schub von den Rängen

Erst gezwungenermaßen zwei Mal nur 500 Zuschauer, zuletzt 6112 gegen Viktoria Berlin und am Sonntag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion beim Derby der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern nun sogar bis zu 19 000 Zuschauer – wäre der Punkteschnitt des SV Waldhof Mannheim zuletzt ebenso rasant angestiegen wie die potenziellen Fan-Zahlen auf den Rängen, ginge der Zweitliga-Aufstieg wohl nur über die Kurpfälzer. Doch noch ist der SVW schließlich im Rennen und ein Derby-Sieg mit entsprechender Unterstützung von den Rängen könnte zusätzliche Kräfte freisetzen, nachdem es zuletzt immer an einer anderen Ecke gehapert hatte. Entsprechend positiv wurde die Entscheidung vom Mittwochabend, wonach der Waldhof eine Sondergenehmigung für den Verkauf von weiteren 9000 Tickets bekommen hatte, in der Mannschaft aufgenommen. „Jeder Fan, der dazukommt, tut gut. Das ist etwas ganz anderes als vor leeren Rängen zu spielen, da freuen wir uns drüber“, sagte Mittelfeld-Routinier Marco Höger vor dem ewig jungen Duell mit den zweitplatzierten Pfälzern. Die profitieren ebenfalls von der Entscheidung des Sozialministeriums in Stuttgart. Statt wie bisher geplant nur 500 dürfen nun 1900 FCK-Fans mit nach Mannheim kommen. Schließlich hatte der SVW bereits angekündigt. {element} Dass es nun am Sonntag schon soweit ist, war zwar nicht abzusehen, doch nach entsprechend dargelegten Abstimmung des SV Waldhof mit den örtlichen Behörden sah man wohl auch in Stuttgart keine Hürden mehr, um wieder mehr Fans ins Carl-Benz-Stadion zu lassen. Ähnlich wurde auch beim VfB Stuttgart verfahren, dem mit Blick auf die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz vom Mittwoch ebenfalls erlaubt wurde, die Kapazität in der Mercedes-Benz-Arena schon vor dem anvisierten 4. März von 10 000 auf 25 000 Fans hochzufahren. {furtherread} „Da müssen wir uns auch für die Zusammenarbeit mit der Stadt, der Polizei und dem Gesundheitsamt bedanken“, blickte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp auf geschäftige Tage zurück, die am Montag in besagten Antrag mündeten, am Mittwochabend kam dann Grünes Licht aus Stuttgart. Der SVW bittet darum, die 2G-Kontrollen zu berücksichtigen und entsprechend früh zum Stadion zu kommen. Nach der großen Nachfrage für Derby-Tickets in der ersten Verkaufsphase für Dauerkartenbesitzer und Vereinsmitglieder seit Montag, geht der Rest der Karten nun seit Donnerstag im Online-Shop, im Fan-Shop am Carl-Benz-Stadion und in der Waldhof-Welt auf den Planken in den freien Verkauf. Pro Käufer werden maximal fünf Tickets abgegeben. Auch Dauerkarteninhaber und Mitglieder, welche bereits ein zusätzliches Ticket gekauft haben, können erneut zugreifen. Unterdessen geht auch die sportliche Vorbereitung auf das Derby weiter – immer unter den Eindruck der Besonderheit des Duells gegen den FCK und dessen Vorgeschichte im Hinspiel. „Als Spieler ist es unglaublich, wenn du merkst, was für hitzige Luft da schon drei Tage davor und dann am Spieltag ist. Und deshalb ist dieses Derby immer ein absolutes Highlight“, fasste Waldhof-Profi „Willy“ Sommer seine Eindrücke zusammen und Trainer Patrick Glöckner betonte ebenfalls, worum es geht: „Es wird auf Wille und Mentalität ankommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel vor unserer eigenen Kulisse.“

