Entwarnung bei Max Christiansen: Der Mittelfeld-Antreiber des Fußball-Drittligisten SV Waldhof hat beim 1:1 am vergangenen Samstag in Magdeburg keine schwerwiegendere Verletzung erlitten. Der 24-Jährige laboriert nach Angaben des Vereins an einer Prellung des rechtes Fußes und muss mehrere Tage mit dem Training aussetzen. Geplant ist, dass Christiansen am Samstag wieder einsteigen soll, gerade

...