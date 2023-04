Stille in der WhatsApp-Gruppe

Dresden/Mannheim. Die WhatsApp-Gruppe mit den Seegert-Zwillingen Marcel und Nico und seinem Bruder Dennis gibt es laut Kevin Broll noch. „Dort ist es aktuell aber relativ still“, schmunzelt der Mannheimer im Gespräch mit dieser Redaktion. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert habe ihm nach seiner Rückkehr zu Dynamo Dresden Ende Januar geschrieben, erzählt „Brollo“. Auf das Wiedersehen mit Jugendkumpel „Cello“ am Samstag (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion freut sich der Dynamo-Keeper: „Wir kennen uns schon so lange, dass wir uns nicht jeden Tag schreiben müssen. Wir sehen uns ja spätestens am Samstag vor dem Spiel auf dem Rasen.“

Broll sagt bewusst „vor dem Spiel“. Während des Verfolgerduells wird es eher keine Gelegenheit für einen Plausch geben. Bis auf einen Einsatz gegen den FSV Zwickau im Sachsenpokal muss sich der Keeper derzeit mit der Rolle des zweiten Torhüters begnügen. „Aktuell bleibt es wohl so, wie es ist“, rechnet der jüngere Brüder von Ex-Waldhof-Schlussmann Dennis Broll auch für Samstag nicht mit seinem Drittliga-Comeback: „Aber ich bin heiß und werde mich wie auf jedes Wochenende vorbereiten, damit ich voll einsatzbereit bin.“

Kurzes Engagement in Polen

Seine aktuelle Situation vergleicht der 27-Jährige mit dem Torwartspiel als solchem. „Es gibt Spiele, wo du nicht so viel zu tun hast – und dann musst du in dem einen Moment da sein“, erläutert der Kurpfälzer, der in 108 Pflichtspielen für Dresden zwischen 2019 und 2022 zum Publikumsliebling avancierte.

Bis Dynamo-Trainer Markus Anfang die Hierarchie überdenkt, gibt sich Broll als Teamplayer: „Ich versuche, die Jungs mit meiner Art nach vorne zu peitschen und zu helfen, wo ich kann. Im Torwarttraining versuche ich, das Niveau hochzuhalten und den Jungs einzuheizen. Natürlich würde es mich glücklicher machen zu spielen, aber es kann eben nur einer im Tor spielen.“

Dass sein halbjähriges Intermezzo beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze nicht nach Wunsch verlief, ordnet Broll von sich aus in die Gesamtlage ein. „Ich bin froh, wieder hier zu sein. Es war das A und O für mich, wieder anständig und ruhigen Gewissens trainieren zu können und mich nicht mit Nebenschauplätzen beschäftigen zu müssen“, berichtet er. Mit dem Torwarttrainer des Vereins habe es „Meinungsverschiedenheiten“ aufgrund der Trainingsgestaltung gegeben, erklärt Broll: „Die ersten drei Monate waren okay, danach ging es nur noch bergab. Ich habe den Torwarttrainer gebeten, das Training umzustellen. Leider ist es nicht so gekommen.“

Anfang Oktober bestritt Broll, der laut eigener Aussage „ein paar kleine Wackler“ zu Saisonbeginn hatte, sein letztes von zehn Spielen in der polnischen Ekstraklasa. In den sechs Partien bis zur Winterpause saß er nur noch auf der Bank. „Die Trainer haben mir am Ende nicht das Gefühl vermittelt, dass ich noch mal eine Chance bekommen könnte“, begründet der langjährige Ex-Waldhof-Junior die Rückkehr nach Deutschland.

Den Wechsel nach Polen, wo ein Großteil seiner Familie herkommt – Großvater Artur Janus wurde einst polnischer Fußballmeister, das väterliche Elternhaus steht eine halbe Stunde entfernt von Zabrze – bereut Broll, der auch Polnisch spricht, nicht. „Es wäre definitiv nur für ein Jahr gewesen. Leider ist das Projekt am Ende gescheitert“, macht der Torhüter einen Haken hinter die Rückkehr zu seinen Wurzeln.

„Podolski ist ein Pfundskerl“

Wobei: nicht ganz. Am 28. Dezember erblickte seine Tochter in Polen das Licht der Welt. „Das war mit Abstand das Schönste, was uns passieren konnte“, meint der stolze Papa, der bei Zabrze mit Weltmeister Lukas Podolski spielte. „Ein Pfundskerl, charakterlich 1 A. Er ist mit Abstand der professionellste Sportler, den ich in seinem Alter erlebt habe. Während andere in die Kabine gehen, macht Lukas noch seine Läufe und spult sein Training ab“, sagt Broll über den Ex-Nationalspieler: „Podolski war immer die Stimme in der Kabine. Den hast du nicht überhört. Und seine Schüsse sind brutal.“

Für das Wiedersehen mit dem SV Waldhof stellt sich Broll auf ein „hochkarätiges Offensivspiel“ gegen eine „spielstarke Truppe“ ein. „Auch Mannheim kommt mit einem kleinen Aufschwung“, weiß Dresdens Keeper. Im Endspurt will „Brollo“ seine Erfahrung aus zwei Abstiegen und einem direkten Wiederaufstieg mit Dynamo einfließen lassen – auch als Nummer zwei. „Vielleicht kann ich den Jungs diese Lockerheit mitgeben, trotzdem Spaß zu haben, auch wenn der Druck groß ist“, hofft Broll. Die Elbstädter sind das beste Rückrundenteam, zuletzt verlor Dresden aber mit 0:2 in Saarbrücken. „Das Gute ist, dass wir noch gegen direkte Konkurrenten spielen“, gibt sich Broll zuversichtlich: „Wir haben es in der eigenen Hand.“