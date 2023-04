Sponsor provoziert Abbruch bei Waldhof-Konkurrent Zwickau

Zwickau/ Mannheim. Mit Getränkebechern oder anderen Gegenständen auf Spieler zu werfen, ist in deutschen Stadien zu einer viel zu oft gesehenen Unsitte geworden. Für Fußball-Drittligist FSV Zwickau könnte der Ausraster eines Einzelnen jetzt schwere Folgen haben - die Partie am Sonntag gegen RW Essen wurde von Schiedsrichter Nicolas Winter beim Stand von 1:1 zur Pause abgebrochen, nachdem ein Zuschauer dem Unparteiischen einen Bierbecher übergeschüttet hatte. Außerdem in unserem regelmäßigen Blick in die 3. Liga: Neuigkeiten zum 1. FC Saarbrücken, Dynamo Dresden und dem nächsten Waldhof-Gegner Hallescher FC (Freitag 19 Uhr).

FSV Zwickau

Nach dem Eklat im abgebrochenen Spiel gegen RW Essen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Zuschauer, der Schiedsrichter Winter einen vollgefüllten Becher mit Bier übergegossen hat. Der Referee wertete dies als „tätlichen Angriff“ und entschied sich zum Spielabbruch. Bereits direkt nach dem Abbruch war der Tatverdächtige identifiziert worden. „Es war einer unserer Sponsoren“, sagte Zwickaus Vorstandssprecher Frank Fischer. Der FSV hatte sich in aller Form für den Vorfall entschuldigt. „Man sei entsetzt und traurig“, so der Club.

Den Sachsen droht nun eine Geldstrafe bis zu 100 000 Euro und - für den tief im Abstiegssumpf feststeckenden Verein fast noch schlimmer - eine 2:0-Wertung des Spiels für Gegner Essen. Darüber entscheidet nun das DFB-Sportgericht. In einem vergleichbaren Fall im März 2022 bei der Bundesliga-Partie Bochum gegen Gladbach hatte ein Bochumer Anhänger mit einem Bierbecher den Schiedsrichter-Assistenten getroffen. Der DFB wertete das Spiel mit 2:0 für Gladbach. Zwickau darf sich dementsprechend wenig Hoffnung auf eine Wiederholung der Begegnung machen.

1. FC Saarbrücken

Gerade erst den Relegationsplatz erobert - und ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet: Auf den starken Auftritt beim 2:0 gegen Dresden ließ der 1. FC Saarbrücken eine Woche später eine 0:1-Pleite bei Abstiegskandidat SV Meppen folgen. Die Ernüchterung war groß, nachdem Marvin Pourié in der Nachspielzeit zum Überraschungssieg der Emsländer getroffen hatte. „Wir haben nicht die nötige Konsequenz bei uns im Spiel gehabt. Insgesamt war es nicht auf Topniveau, wie wir gespielt haben, und so kann man nicht gegen Meppen gewinnen“, kritisierte Trainer Rüdiger Ziehl nach dem herben Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen. Saarbrücken (56 Punkte/+18 Tore) liegt als Sechster nun wieder drei Punkte hinter Dresden (59/+20) und dem Relegationsplatz und musste auch noch den VfL Osnabrück (57/+16) passieren lassen.

Dynamo Dresden

Ein Zwischenfall trübte die Stimmung beim sächsischen Traditionsverein nach dem glücklichen 2:1-Erfolg gegen den SV Waldhof. Während des Spiels war ein Zuschauer zusammengebrochen und musste nach dem Spiel wiederbelebt werden. Zum Glück konnte der Betroffene gerettet werden. Mittlerweile sei der Anhänger stabil und befinde sich im Krankenhaus, teilte Dynamo nach der Partie mit. „Wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Genesung.“

Hallescher FC

Es ist eines der obersten Gebote im Abstiegskampf: die Nerven behalten. Das taten die Verantwortlichen beim Halleschen FC auch am vergangenen Freitag, nachdem Trainer Sreto Ristic beim 0:1 gegen Osnabrück im elften Spiel die erste Niederlage seiner Amtszeit quittieren musste. „Bis zum Gegentor hatten wir die Partie gut im Griff. Aber deshalb steht Osnabrück ganz oben. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, die wenige Chancen braucht, um Tor zu machen“, sagte der frühere Offenbacher Coach. Dank der Ergebnisse der Konkurrenz steht Halle als 16. immer noch vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz - ist aber im nächsten Spiel beim SV Waldhof am Freitag gehörig unter Druck.

Linksaußen Tom Zimmerscheid sah gegen Osnabrück die zehnte Gelbe Karte und wird im Carl-Benz-Stadion fehlen. Es ist bereits die 20. Sperre für den HFC in dieser Saison - nur vier fehlen noch, um den Allzeit-Negativrekord in der Historie der 3. Liga einzustellen.

„Einfach nur hohl“ und „Kindergarten“, schimpfte Kapitän Jonas Nietfeld über die Kartenflut im eigenen Team. „Natürlich sind Emotionen im Spiel, aber wir sprechen es jede Woche an, jede Woche werden Strafen ausgesprochen, aber es ändert sich nichts“, sagte er. Chancenlos sieht Nietfeld seine Mannschaft beim SV Waldhof Mannheim dennoch keineswegs: „Wir haben doch gesehen, dass wir mithalten können.“