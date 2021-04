Frankfurt/Mannheim. Der DFB hat am Donnerstag die restlichen Spiele der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Demnach tritt der SV Waldhof Mannheim zwischen den Spieltagen 32 und 38 dreimal unter der Woche an. So geht es für die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner am Mittwoch, 21. April (19 Uhr), auswärts zum Duell nach Saarbrücken. Ebenfalls an einem Mittwochabend, 5. Mai (19 Uhr), spielen die Blau-Schwarzen in Unterhaching. Am Montag, 10. Mai (19 Uhr), trifft der SVW im Carl-Benz-Stadion auf Halle. Zudem treten die Buwe auf der Zielgeraden der Saison einmal an einem Sonntag an. Am 18. April (14 Uhr) geht es in einem Heimspiel gegen den VfB Lübeck.

Die restlichen Spiele finden samstags statt. Am 24. April spielt die Glöckner-Elf in Mannheim gegen 1860 München und am 15. Mai auswärts gegen Verl. Anpfiff ist jeweils um 14 Uhr. Der Saisonabschluss gegen Uerdingen steigt am 22. Mai um 13.30 Uhr.

Dier Spieltage 32 bis 38 im Überblick:

Sonntag, 18. April, 14 Uhr: SV Waldhof – VfB Lübeck

Mittwoch, 21. April, 19 Uhr: 1. FC Saarbrücken – SV Waldhof

Samstag, 24. April, 14 Uhr: SV Waldhof – TSV 1860 München

Mittwoch, 5. Mai, 19 Uhr: SpVgg Unterhaching – SV Waldhof

Montag, 10. Mai, 19 Uhr: SV Waldhof – Hallescher FC

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: SC Verl – SV Waldhof

Samstag, 22. Mai, 13.30 Uhr: SV Waldhof – KFC Uerdingen 05