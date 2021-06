Sommerfahrplan steht: SV Waldhof Mannheim steigt am Montag ins Training ein

Mannheim. Bis zum Start der 3. Liga am 23. Juli sind zwar noch fünf Wochen Zeit, aber der Vorbereitungsplan des SV Waldhof nimmt langsam Konturen an. Am Montag, 21. Juni, beginnt am Alsenweg die Trainingsarbeit, nun stehen auch schon die ersten beiden Testspielgegner fest: Am Samstag, 17. Juli empfängt der SVW den hessischen Regionaligisten FC Gießen, einen Tag später geht es am 18. Juli zum FSV Frankfurt. Der FSV spielt ebenfalls in der Regionalliga Südwest.

AdUnit urban-intext1

Der Sommerfahrplan des SVW Montag: 21. Juni Trainingsauftakt Freitag, 9.Juli: Testspiel – Gegner offen Samstag, 17. Juli: FC Gießen (H) Sonntag, 18.Juli: FSV Frankfurt (A) Freitag, 23. Juli, bis Montag, 26. Juli: 1. Spieltag der 3. Liga Freutag, 6. August, bis Montag, 9. August: 1. Runde DFB-Pokal (H)

Auch für den 9. Juli ist definitiv ein Vorbereitungsspiel vorgesehen, der Gegner ist derzeit aber noch offen. Zuschauer werden aufgrund der corona-bedingten Umstände und dem großen Aufwand für Hygienekonzepte im Testspielbetrieb noch nicht zugelassen werden können.

Der Spielplan der kommenden Drittliga-Saison wird Anfang Juli veröffentlicht. Dann wird auch der Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals feststehen. Die Auslosung findet am Sonntag, 4. Juli, ab 18.30 Uhr live im Rahmen der ARD-Sportschau statt.