Mannheim. Eine Überraschung ist diese Personalie natürlich nicht, am Mittwoch bestätigte der SV Waldhof dann aber auch offiziell die Selbstverständlichkeit: Marcel Seegert wird den Drittligisten auch in der Saison 2022/23 als Kapitän aufs Feld führen. Trainer Christian Neidhart bestimmte den Abwehrchef als Spielführer, die Zusammensetzung des Mannschaftsrats soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren SV Waldhof Seegert bleibt Waldhof-Kapitän Mehr erfahren SV Waldhof Arbeitsgruppe zum Stadion Mehr erfahren