Schnee stoppt den SVW

Basel/Mannheim. In der Kurpfalz mussten am Freitagmorgen die ersten Autos freigekratzt werden, in Basel gestaltete sich der Wintereinbruch über Nacht sogar mit Eis und Schneefall. Auch im St. Jakob-Park des FC Basel legte sich die weiße Pracht über den Rasen, bis Samstagmittag waren weitere Schneefälle vorhergesagt. Am Freitagmittag wurde deshalb das Testspiel des Schweizer Erstligisten gegen den SV Waldhof abgesagt.

Auch in Mannheim wirbelte das Wetter einige Pläne durcheinander. „Gerne hätten wir unsere Wintervorbereitung mit dem Testspiel in Basel unter Wettkampfbedingungen gestartet. Leider ist dies aufgrund der Witterungsbedingungen nun nicht möglich“, sagte Sport-Geschäftsführer Tim Schork.

Statt der letzten Vorbereitungen für die Partie in Basel stand am Freitag ein internes Testspiel an, für den Samstag ist eine Regenerationseinheit angesetzt. „Wir freuen uns nun umso mehr auf die Partie am 17. Dezember beim 1. FC Heidenheim“, sagte Schork mit Blick auf die weiteren Testspiel-Termine beim Zweitligisten und beim SV Wehen-Wiesbaden (21. Dezember) th/red