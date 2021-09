Sieben Punkte aus den ersten fünf Spielen und Tabellenplatz zehn. So lautet die bisherige Bilanz des Fußball-Verbandsligisten SV Waldhof II. Mit den nackten Zahlen ist Oscar Corrochano, der Trainer der U 23 der Blau-Schwarzen, nicht zufrieden. Mit vielem anderem aber schon. Am Sonntag (16 Uhr) empfängt die Waldhöfer Perspektivmannschaft nun am Alsenweg den noch ungeschlagenen Tabellenführer

...