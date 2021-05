Saisonbilanz im Studio

Lokalsport Mannheim Zum Abschluss Punkt und Saison gerettet

Die Bilder ähnelten sich. War es im vergangenen Jahr der FSV Zwickau, der zum Saisonschluss im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ausgelassen jubelte, waren es dieses Mal die Profis des KFC Uerdingen, bei denen die Freude pünktlich mit dem Abpfiff keine Grenzen mehr kannte. Die Mannheimer nahmen diese Szenen nach dem 1:1 (0:0) unterdessen etwas ernüchtert zur Kenntnis. Doch mehr hatten die Kicker in Blau-Schwarz auch nicht verdient, das letzte Spiel der Saison 2020/21 war sogar ein bisschen bezeichnend für die gesamte Runde, da der Gegner wie in so manchen Begegnungen einfach mehr wollte. Mit etwas gemischten Gefühlen kommentierte deshalb auch Trainer Patrick Glöckner den letzten Liga-Auftritt seines Teams. „Mit der Endplatzierung bin ich sehr zufrieden, mit dem Spiel kann ich nicht zufrieden sein. Da haben ein paar Prozent an Gier gefehlt. Zum Glück haben wir noch das Unentschieden erzwungen, aber das können wir besser“, sagte der 44-Jährige, der vor allem in der Offensivleistung noch viel Potenzial sah. „Da waren wir einfach nicht griffig und zielstrebig genug. Das hat man auch an den wenigen Torchancen gesehen.“ {element} Und in der Tat ließ der späte Ausgleich durch Marcel Costly (85.) und letztlich Platz acht in der Abschlusstabelle das Ganze etwas rosiger aussehen, als es letztlich war. Wäre es bei der Uerdinger 1:0-Führung durch Mike Feigenspan (62.) geblieben, hätten sich die Mannheimer mit Platz elf in der Tabelle begnügen müssen und wären damit schlechter als im Vorjahr dagestanden. {furtherread} Doch danach fragt Ende Juli niemand mehr, wenn die neue Saison beginnt. Mit einem einstelligen Tabellenplatz hat der SVW das ausgegebene Ziel erreicht. Das unterstrich nach der Partie gegen die Uerdinger auch Präsident Bernd Beetz und fügte an: „Wir spielen demnächst das dritte Jahr in der 3. Liga. Auch das ist schon ein Erfolg.“ Seegert: „Turbulente Saison“ Ähnlich fiel die Bilanz von Kapitän Marcel Seegert aus, der bei der abschließenden Partie gegen die akut abstiegsbedrohten Krefelder ebenfalls noch Luft nach oben sah. „Wir haben ein paar Prozent nicht so auf die Kette bekommen“, blickte der Innenverteidiger auf so manchen Zweikampf, der nicht mit der letzten Intensität geführt wurde – vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass einige SVW-Akteure mit Blick auf neue Aufgaben bei anderen Clubs das letzte Risiko nicht mehr in Kauf nahmen. „Platz acht lässt uns die Saison aber gut abschließen“, sprach der Waldhof-Kapitän von einem versöhnlichen Ende. „Wir hatten einen großen Umbruch, einen neuen Trainer, viele Verletzungen. Das große Ganze musste sich erst einmal finden“, verwies der 27-Jährige auf einige Umstände, die es dem Waldhof in seinem zweiten Drittliga-Jahr nicht unbedingt einfacher machten. „Als Mannschaft haben wir das aber ganz gut aufgefangen. Mit Platz acht haben wir eine turbulente Saison noch ganz ordentlich abgeschlossen“, blickte Seegert zurück und betrachtet den Waldhof mittlerweile als festen Bestandteil der 3. Liga. „Wir sind in den zwei Jahren nach dem Aufstieg 2019 über alle Spieltage nicht einmal auf einem Abstiegsplatz gewesen. Das sagt ja auch schon einiges aus.“ Glöckner absolut zufrieden Wie sein Kapitän ging übrigens auch Coach Patrick Glöckner mit einem „guten Gefühl“ aus der Saison. „Natürlich gibt es in jeder Saison Höhen und Tiefen. Es ist wichtig, das Ganze jetzt zu analysieren, um an den entsprechenden Stellschrauben drehen zu können“, blickte der 44-Jährige auf die 38 Partien, die für die Mannheimer immer wieder einige extreme Ausschläge bereithielten. „Aber Platz acht und damit einen Platz besser als im Vorjahr ist im Großen und Ganzen eine sehr gute Leistung, mit der wir vor dem Hintergrund des Umbruchs absolut zufrieden sind“, blickte Glöckner auf das Ergebnis unter dem Strich.

