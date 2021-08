Saghiri rettet dem SV Waldhof Mannheim einen Punkt gegen Würzburg

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat seine zweite Saisonniederlage gerade noch abgewendet. Im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers spielte die Mannschaft von Patrick Glöckner 1:1 (0:1)-Unentschieden. Die Mannheimer warten damit auch nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Sieg in der 3.Fußball-Liga. Hamza Saghiri sicherte dem SV Waldhof mit seinem späten Treffer zum Ausgleich in der 87. Spielminute immerhin einen Punkt. Den Führungstreffer für die Kickers erzielte Maximilian Breunig per Kopf nach einem Eckball bereits in der 10. Spielminute.

Die Mannheimer fanden nach dem frühen Rückstand nicht ins Spiel und hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, Akzente im Offensivspiel zu setzen. Nach der Pause verpassten Marcel Costly und Joseph Boyamba den Ausgleichtreffer für den SV Waldhof nur knapp.

Bei den Mannheimern wurde Neuzugang Marco Höger in der 68. Minute für Stefano Russo eingewechselt.