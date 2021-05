Russo erhält Profivertrag beim SV Waldhof

Mannheim. Der 20-jährige Deutsch-Italiener Stefano Russo hat seinen ersten Profivertrag bei Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim 07 unterschrieben. Der in Ludwigshafen geborene Mittelfeldspieler wird damit auch zukünftig mit der Raute auf der Brust auflaufen. Zuletzt stand Stefano Russo für die U23 des SV Waldhof Mannheim e.V. unter Vertrag.

„Stefano hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und sich durch akribische Trainingsarbeit auch Spielzeiten verdient. Mit seinen 20 Jahren hat er bereits gute Leistungen in den letzten Spielen zeigen können. Er ist ein talentierter Spieler, den wir nun an unseren Verein binden konnten und mit dem wir alle noch viel Freude haben könnten“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.