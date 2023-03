Rostock feuert früheren Waldhof-Trainer Glöckner

Rostock/Mannheim. Patrick Glöckners erstes Engagement in der 2. Bundesliga ist nach nur viereinhalb Monaten wieder beendet. Hansa Rostock gab am Montag die Trennung vom ehemaligen Trainer des SV Waldhof Mannheim bekannt. Glöckner hatte das Amt bei Hansa erst am 7. November angetreten. Der Vorstand habe „mit Einvernehmen des Aufsichtsrats auf die sportliche Krise reagiert“ und den 46-Jährigen mit sofortiger Wirkung beurlaubt, teilte der Verein mit.

Die Rostocker hatten am Sonntag beim 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf eine deftige Heimniederlage kassiert und waren erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Vorerst werden die Co-Trainer Nicolas Masetzky, der mit Glöckner in der Saison 2021/22 auch in Mannheim gearbeitet hatte, und Uwe Ehlers die Mannschaft betreuen.

Die „Ostsee-Zeitung“ nannte Dimitrios Grammozis als möglichen Nachfolger von Glöckner, der seinen Vertrag beim SVW im vergangenen Sommer in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert hatte.

„Es braucht eine Kurskorrektur“

„Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen“, wurde Sportvorstand Martin Pieckenhagen in der Mitteilung zitiert.

„Wir müssen dringend in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate aller handelnden Personen.“

Glöckner hatte die Mannschaft im November als Nachfolger des Aufstiegstrainers Jens Härtel übernommen. Bei seinem Amtsantritt lag der Club auf Rang zwölf. In zehn Spielen holte die Mannschaft unter Glöckners Leitung allerdings nur acht Punkte. Mittlerweile ist Hansa auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht. Nach dem 2:5 gegen Düsseldorf waren im Rostocker Stadion „Glöckner-raus“-Rufe zu hören gewesen.

In der Winterpause hatten die Mecklenburger keine Neuverpflichtungen getätigt, weswegen auch Sportchef Pieckenhagen in die Kritik geraten ist. Fans hatten im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf auch seine Absetzung gefordert. „Wir haben immer betont, dass wir nur Spieler verpflichten, die eine höhere Qualität aufweisen, als die, die da sind. Im Moment gibt der Markt nichts her, was uns zum Handeln bewegen könnte“, hatte Pieckenhagen im Januar erklärt. Am Sonntag forderten Rostocker Fans lautstark auch seinen Abgang. dpa/alex