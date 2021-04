Podcast "Buwe Gebabbel": Zitterpartie im Gebabbel

Mannheim. Die englische Woche des Fußball-Drittligisten SV Waldhof ist vorüber und bevor es in einer Woche bei der SpVgg Unterhaching weitergeht, bietet es sich natürlich an, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Auch der 14-Tage-Rhythmus des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ passt bestens in diese Taktung und unter dem Titel „Zitterpartie“ wundern sich die beiden MM-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller dabei schon ein wenig, dass vier Spieltage vor Ende der Saison 2020/21 der Klassenerhalt der Blau-Schwarzen immer noch nicht eingetütet ist.

Das hat vor allem damit zu tun, dass der SVW in den vergangenen drei Spielen neben dem 3:2-Pflichtsieg gegen den VfB Lübeck keine weiteren Bonus-Punkte einsammeln konnte. Vor allem das 0:5 beim 1. FC Saarbrücken vor einer Woche traf die Waldhof-Fanbasis ins Mark – so sollte sich der Mannheimer Drittligist in einem Derby nicht verkaufen. Der Zusammenfassung dieser Demontage hätte Waldhof-Experte Müller da sogar das heimische Windeln wechseln vorgezogen, wie er nach vier Wochen Elternzeit im Podcast verrät. „Da entwickelt man immerhin Routine und weiß, was auf einen zukommt“, gibt es im „Buwe Gebabbel“ also einmal mehr launische Kommentare zum Geschehen. Aber auch die klare Analyse darf nicht fehlen.

Ausblick auf das Restprogramm

So wagt das für den Traditionsclub zuständige Duo auch einen Ausblick auf das Restprogramm und kommt zu einem versöhnlichen Fazit: Es reicht zum Klassenerhalt. Die Gründe dafür gibt es im Podcast zu hören.

Folge 17 des SVW-Podcasts geht am Mittwoch um 0.00 Uhr online und läuft auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G.

Rückmeldung und Anregungen zum „Buwe Gebabbel“ unter: podcast@mamo.de.