Von Alexander Müller

Fußball-Drittligist SV Waldhof muss zittern, wie viele Zuschauer im Spiel gegen die Würzburger Kickers (Sonntag, 14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion zugelassen sind. Am Dienstag stieg die Inzidenz in Mannheim mit 36,4 über den Grenzwert 35. Bliebe der Wert an fünf Tagen in Folge darüber, wären gemäß baden-württembergischer Corona-Landesverordnung nur noch 500 Fans erlaubt.

...