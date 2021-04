Nico Seegert verstärkt SVW-Nachwuchsleistungszentrum

Mannheim. Nico Seegert kümmert sich zukünftig im Nachwuchsleistungszentrum des SV Waldhof Mannheim um den Bereich Scouting. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll der Zwillingsbruder von SVW-Kapitän Marcel Seegert neben seiner Scouting-Tätigkeit zudem das Trainerteam der U23 um Fußballlehrer Oscar Corrochano unterstützen und dort im ständigen Austausch zur Talentförderung von Spielern stehen.

Als Bindeglied zwischen den Juniorenteams und der U23 soll so die frühzeitige Unterstützung von Talenten gefördert werden. Ebenfalls wird Nico Seegert in der U23-Mannschaft der Blau-Schwarzen als Spieler auf dem Feld aktiv sein.

Der 26-jährige bestritt zehn Spiele in der Regionalliga Südwest für die Buwe. Mit insgesamt 50 Spielen in der Regionalliga, sowie 47 Einsätzen in der A- und B-Junioren Bundesliga hat Seegert weitreichende Erfahrungen im Profi- und höchsten Juniorenbereich sammeln können.