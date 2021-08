Neuzugang beim SV Waldhof: Offensivspieler Adrien Lebeau kommt von Racing Strasbourg

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit Offensivspieler Adrien Lebeau von Racing Strasbourg verstärkt. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Profikader des französischen Erstligisten an den Alsenweg, teilten die Blau-Schwarzen am Donnerstag mit. Die Vertragslaufzeit gab der Verein nicht bekannt.

Nach intensiven Gesprächen mit dem abgebenden Verein aus dem Elsass habe sich der Mittelfeldspieler, der unter anderem die Fußballschule des FC Metz durchlief und im August 2019 in der französischen Ligue 1 debütierte, für den Mannheimer Drittligisten entschieden. „Mit Adrien haben wir einen sehr talentierten Offensivspieler für den SV Waldhof Mannheim verpflichten können, der auf höchstem französischem Niveau seine fußballerische Ausbildung vollzog, ist Jochen Kientz, Sportlicher Leiter beim SVW, vom Neuzugang überzeugt und ist sich sicher: „Durch das tägliche Training bei einer Ligue 1 Mannschaft konnte Adrien in seinem jungen Alter bereits viele Erfahrungen sammeln.“

Lebeau musste nach eigenen Aussagen nicht lange überlegen: „Ich habe sofort gewusst, dass ich für diesen Verein, vor diesen Fans in diesem Stadion spielen möchte.“ Bereits Mitte Juni habe er den Verein und Kientz kennengelernt. Die Gespräche hätten ihn überzeugt den Schritt in die Quadratestadt zu gehen. „Ich habe mich sehr gut über den SV Waldhof und das Umfeld im Voraus informiert. Die Stimmung im Stadion und die Art und Weise, wie hier in Mannheim Fußball gespielt wird, sagt mir sehr zu“, äußerte sich Lebeau weiter zu seinem Wechsel. Nun sei er glücklich, dass es geklappt habe und möchte der Mannschaft so schnell wie möglich auf dem Platz helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.

Für Strasbourg stand Lebeau insgesamt zweimal in der Liga auf dem Platz. Hinzu kommen zwei Einsätze im französischen Pokal. Hierbei gelang ihm ein Treffer.

