Es war nicht gerade das, was man ein konspiratives Treffen nennt. In einem bekannten italienischen Restaurant in der Nähe des Wasserturms unterhielt sich Waldhof-Sportchef Jochen Kientz in dieser Woche mit einem Mann, der als klassischer, bulliger Mittelstürmer die Offensivoptionen des Mannheimer Fußball-Drittligisten erweitern könnte. Ein im Netz aufgetauchtes Handy-Bild zeigt Kientz mit

...