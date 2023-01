Neuer Co-Sponsor für den SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Pünktlich zum Start in die verbleibende Restrunde der Saison 22/23 kann der SV Waldhof Mannheim 07 einen neuen Sponsor begrüßen - auch an prominenter Stelle. Das Mannheimer Unternehmen "Mc Cate Verwaltungs UG & Co KG" ist neuer Co-Sponsor der Buwe. Und zusätzlich ab dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München als Rückensponsor zu sehen sein, wie der Verein am Mittwochnachmittag in einer Meldung bekanntgab.

Was ist das für ein Unternehmen?

Das Unternehmen kümmert sich um die Beherbergung von Personen. Dazu stellt Mc Cate Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Events zur Verfügung. Dieses Angebot wird insbesondere vom ASB in Anspruch genommen.

Aktuell beherbergt das Unternehmen unter anderem Flüchtlinge aus der Ukraine, ließ der Verein verlauten. Mit Mc Cate gab es in der aktuellen Saison bereits eine Zusammenarbeit, die es ermöglichte, dass Flüchtlinge ein Heimspiel des SV Waldhof Mannheim 07 besuchen konnten.

„Wir freuen uns sehr, ab sofort als Co-Sponsor des SV Waldhof Mannheim 07 aktiv zu sein. Der SV Waldhof ist mit seiner Tradition ein absolutes Aushängeschild der Region. Mit unserem Sponsoring möchten wir den Weg der Buwe begleiten und den Verein bestmöglich dabei unterstützen, die ambitionierten Ziele zu erreichen“, so Geschäftsführerin der Mc Cate Verwaltungs UG & Co KG Katrin Teubner.