Neue Waldhof-Termine: Sonntags in Saarbrücken und in Essen

Sonntags nach Saarbrücken und Essen, am Freitagabend ein Flutlicht-Spiel gegen Halle: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die Drittliga-Termine des SV Waldhof an den Spieltagen 30 bis 34 bekanntgegeben.

Zum Spitzenspiel beim 1. FC Saarbrücken reisen die Mannheimer am Sonntag, 2. April (14 Uhr). Es folgt ein Heimspiel am Karsamstag, 8. April (14 Uhr), gegen den SC Freiburg II, bevor der SVW wieder sonntags (16. April, 14 Uhr) an der stimmungsvollen Essener Hafenstraße antritt. Das nächste Auswärtsspiel steht direkt danach am Samstag, 22. April (14 Uhr), bei Dynamo Dresden auf dem Plan, bevor der Waldhof zum Auftakt des 34. Spieltags den Halleschen FC im Carl-Benz-Stadion empfängt (Freitag, 28. April, 19 Uhr). An diesem Samstag (14 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Neidhart aber zunächst bei der SpVgg Bayreuth gefordert. alex