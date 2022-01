Neue Folge "Buwe Gebabbel": "MM"-Redakteure ziehen Trainingslager-Bilanz

Mannheim. Eine Bilanz des Trainingslagers in der Türkei ziehen die "MM"-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller in der neuesten Ausgabe des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“. Hof war vor Ort und sammelte viele Eindrücke zum aktuellen Zustand des Drittligisten, der mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Montag, 17. Januar, in die zweite Halbserie startet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören. Diesen und auch die bereits erschienen Podcasts finden Sie an dieser Stelle und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast.