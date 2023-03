Nächster Rückschlag im Aufstiegskampf: SV Waldhof verliert Heimspiel gegen Osnabrück

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Samstag den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen der 3. Liga hinnehmen müssen. Die in dieser Saison so heimstarken Mannheimer unterlagen im Carl-Benz-Stadion vor 12.046 Zuschauern dem VfL Osnabrück mit 0:2 (0:1).

Ba-Muaka Simakala brachte die Osnabrücker in der 21. Spielminute per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel traf Lukas Kunze mit einem Flachschuss zum 2:0 für die Gäste (56.). In der Folge wechselte Waldhof-Trainer Christian Neidhart die Offensivspieler Berkan Taz, Baris Ekincier sowie später Pascal Sohm und Marc Schnatterer ein. Zu großen Torchancen kamen die Blau-Schwarzen jedoch nicht mehr.

Für die Mannheimer war es nach der 0:3-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden bereits die zweite Niederlage in Folge. Mit 48 Zählern auf dem Punktekonto liegt der SVW in der 3. Liga weiterhin auf Rang sieben.

Am nächsten Sonntag spielen die Waldhöfer dann beim 1. FC Saarbrücken. Anstoß der Partie wird um 14 Uhr sein.