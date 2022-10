Nächste Auswärtsniederlage: SV Waldhof Mannheim verliert bei Freiburg II

Freiburg. Der SV Waldhof Mannheim hat sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg II mit 2:3 (1:0) verloren. Die Tore für die Mannschaft von Christian Neidhart erzielten Alexander Rossipal per Distanzschuss in der 32. Minute und Daniel Keita-Ruel, der zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich traf (60.). Für die Freiburger waren Oscar Wiklof (46.) und Vincent Vermej (52. und 61.) erfolgreich. In der Schlussphase drängten die Mannheimer auf den Ausgleichstreffer, doch Gerrit Gohlke und Dominik Kother scheiterten am Freiburger Torhüter.

Damit wartet der SV Waldof auch nach seinem sechsten Auswärtsspiel der Saison weiter auf den ersten Sieg in der Fremde. Die Manneimer haben in der 3. Liga nach 12 Spieltagen 19 Punkte gesammelt und belegen aktuell Rang acht.

Am nächsten Samstag empfangen die Waldhöfer dann Rot-Weiss Essen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Zuvor steht noch die 2. Runde im DFB-Pokal an. Der SVW trifft am Dienstag zuhause auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist um 18 Uhr im Carl-Benz-Stadion.