Nach letztem Stadionbesuch: An ALS erkrankter Waldhof-Fan gestorben

Mannheim. Der SV Waldhof trauert um seinen Fan Ralf Kindsvater. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, ist der an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidende Anhänger verstorben. Die Mannheimer hatten es ihrem treuen Anhänger über die Aktion „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) beim Heimspiel gegen den VfB Lübeck (3:2) am 25. April ermöglicht, noch einmal live im Carl-Benz-Stadion dabei zu sein. Unter anderem wurde nach dem Abpfiff auf dem Rasen ein Foto im Kreise der Spieler und einiger Waldhof-Offizieller gemacht. Die menschliche Aktion rief den DFB auf den Plan, der sich beim Verein wegen möglicher Verstoße gegen das geltende Hygienekonzept Informationen einholte. In den sozialen Netzwerken entbrandete daraufhin ein Sturm der Entrüstung gegenüber dem Verband, Geschäftsführer Markus Kompp reagierte "befremdet" auf die Vorermittlungen des DFB.

AdUnit urban-intext1

Nur 16 Tage nach der Aktion beim Lübeck-Spiel ist Kindsvater nun gestorben. "Ruhe in Frieden Ralf. Einmal Waldhof, immer Waldhof!", schrieb der Verein in den sozialen Medien. Kindsvater selbst hatte in berührenden Worten seinen letzten Stadionbesuch kurz danach auf Facebook kommentiert. „Manche wollen noch einmal das Meer sehen – ich ein Spiel meiner Mannschaft. Danke, allen, die dabei waren und es ermöglicht haben“, schrieb er.

Vor 16 Tagen haben wir Ralf Kindsvaters letzten Wunsch erfüllen können. Am gestrigen Abend hat uns die traurige Nachricht erreicht, das der an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankte Waldhof-Fan von uns gegangen ist.



Ruhe in Frieden Ralf. Einmal Waldhof, immer Waldhof!?? pic.twitter.com/WPOfY5iX7l — SV Waldhof Mannheim (@svw07) May 4, 2021