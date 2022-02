„Mittlere Katastrophe“ bei Viktoria Berlin

Mannheim/Berlin. Die vom Coronavirus geplagten Fußballer von Drittligist Viktoria Berlin kommen nur langsam in Schwung. „Was die letzten vier Wochen angeht, gleicht einer mittleren Katastrophe. Wir hatten keine Vorbereitung und konnten nur insgesamt drei, vier Mal als Mannschaft trainieren“, sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Spiel beim SV Waldhof am Samstag (14 Uhr). Der Aufsteiger musste bisher drei Spiele absagen und wird auch nach Mannheim nur mit einer dezimierten Truppe fahren können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der vier Neuzugänge kann Viktoria wohl 14 Profis und zwei Torhüter aufbieten. Der Kader wird mit Spielern aus der U-19 aufgefüllt. Ein Fragezeichen steht dabei noch hinter Torhüter Julian Krahl, der sich erst am Donnerstag freitesten konnte. Zudem sind manche Spieler, die sich freigetestet haben, noch nicht spieltauglich.

Muzzicato will zudem die Neuzugänge nicht gleich verheizen, sondern dosiert einsetzen. Schon spielbereit zeigte sich Brooklyn Ezeh, der im Winter von Schalke 04 II zur Viktoria stieß. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger erzielte am Mittwochabend das 1:0 beim deutlichen 6:0-Sieg im Landespokal beim Berlin-Ligisten TSV Rudow. Stürmer Lucas Falcao traf gleich vier Mal. „Wir hatten bisher keine Möglichkeit zu trainieren mit den Neuen. Von daher war das Pokalspiel auch eine gute Generalprobe“, sagte Muzzicato, der das Spiel in Mannheim dazu nutzen will, „einige Junges auf die Spur zu bringen. Mannheim ist eh nicht unser Level.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hergeschenkt werde das Spiel aber nicht. Der 43-Jährige hofft darauf, dass die komplizierte Situation die Mannschaft stärker zusammenbringe und Kräfte bündelt. „Ich bin guter Dinge. Aber es dauert ein paar Spiele, um in den Flow reinkommen und die Spieler integriert zu haben“, sagte Muzzicato. Von seinem Ziel hält auch diese Situation den Italien-Deutschen nicht ab: „Ich will jedes Spiel gewinnen.“ dpa