Marc Schnatterer wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim kann den ersten Neuzugang der neuen Saison vermelden. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird Marc Schnatterer zukünftig für die Buwe auflaufen. Der routinierte Offensivallrounder spielte die vergangenen dreizehn Jahre beim 1. FC Heidenheim und stand für die Schwaben in 457 Partien in der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga auf dem Feld. Insgesamt erzielte der gebürtige Heilbronner 122 Tore und hatte 128 Assists.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Marc einen absoluten Qualitätsspieler für uns gewinnen konnten. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten bringt er uns viel Erfahrung und Mentalität in das Team.“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich freue mich sehr, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Ich habe mich bewusst für den SV Waldhof entschieden und freue mich auf die gemeinsame Zeit. In den vergangenen Wochen hatten wir viele gute Gespräche, die mir sehr zugesagt haben. Jetzt möchte ich möglichst schnell mit der Mannschaft auf den Platz gehen und mich auf die neue Saison vorbereiten.“, so Marc Schnatterer zu seinem Wechsel an den Alsenweg.