Löwen spielen die Außenseiterkarte vorm Duell gegen den SV Waldhof

Mannheim. Wenn der angepeilte Sprung in die 2. Liga bis 2023 schon ein Jahr früher gelingen könnte, hätte die Chefetage des SV Waldhof sicher nichts dagegen, die diesen Umstand bezeichnende Vokabel wird für Trainer Patrick Glöckner aber zunehmend zu Reizwort. „Immer dieses Wort Aufstieg. Man hat gesehen, was das mit den Sechzigern gemacht hat“, fuhr es aus dem 45-Jährigen nach dem jüngsten 3:1-Erfolg beim SV Verl heraus, wobei der SVW-Coach zugleich die Brücke zu nächsten Gegner schlug.

So wurde der TSV 1860 München vor der Saison durchweg als Kandidat für einen Spitzenplatz gehandelt, konnte dieser Rolle nach Platz vier im Vorjahr aber lange nicht gerecht werden und bewegte sich zeitweise sogar am Rand der Abstiegsplätze. Pünktlich zum Verfolgerduell in Mannheim am Sonntagnachmittag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) haben sich die Löwen nun aber zurückgemeldet und wie die punktgleichen Waldhöfer nur noch drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Dass Waldhof-Trainer Glöckner die Münchner deshalb als „Mannschaft der Stunde“ charakterisiert, hat angesichts von vier Münchner Siegen in Folge sicher seine Berechtigung, an der Isar spielt man vor dem Duell des Fünften (1860) gegen den Sechsten (Waldhof) dagegen lieber die Karte des harmlosen Außenseiters. „Eigentlich ist das Match von vornherein klar. Mannheim ist klarer Favorit. Allein Marc Schnatterer hat mehr Zweitligaspiele als unser gesamter Kader. Und dann kommt noch ein Höger hinzu“, blickte 60-Trainer Michael Köllner vor der Abreise in die Kurpfalz auf den Kader der Mannheimer und relativierte die eigenen Ansprüche. „Auch wenn wir in der Tabelle punktgleich sind: Das ist ein dickes Brett. Ich wäre zufrieden, wenn wir mit einem Punkt zurückkehren“, machte Köllner seine Mannschaft etwas kleiner, als sie momentan vielleicht ist.

Gegner aus München auf der Überholspur

Beim Waldhof lässt man sich dagegen nicht einlullen. „Sie haben ihre Leichtigkeit wieder gefunden, jeder Spieler hat da das nötige Selbstvertrauen“, erwartet Trainer Glöckner einen spielstarken Gegner, der mittlerweile auf der Überholspur ist und mehr zu gewinnen als zu verlieren hat. Allerdings haben die Münchner auch zwei personelle Baustellen. So fällt beispielsweise Kapitän Stefan Lex gelbgesperrt aus und Angreifer Marcel Bär, der mit 14 Treffern auf Platz zwei der Torjägerliste steht, könnte in jedem Moment Papa werden. „Ich hoffe, dass alles ruhig bleibt und die Geburt erst in der Länderspielpause stattfindet“, setzt Löwen-Trainer Köllner auf eine Portion Geduld beim Bär-Nachwuchs, muss das Fehlen von Lex aber auf jeden Fall kompensieren.

„Sein Ausfall ist hart für uns. Wir haben keinen Spieler, der ihn identisch ersetzen kann. Das müssen wir als Mannschaft auffangen. Ich hoffe, dass der Spieler, der reinkommt, es mit seiner Euphorie ausgleichen kann“, sagte Köllner bei der abschließenden Pressekonferenz der Münchner und sein Gegenüber Glöckner hat diese Personalie natürlich ebenfalls zur Kenntnis genommen. „Diese Position muss erst einmal ersetzt werden“, weiß der SVW-Coach um den Stellenwert des Löwen-Kapitäns, der trotz der richtungsweisenden Partie aber zu Hause in München bleibt. „Klar ist es ein wichtiges Spiel, letztlich geht es aber auch nur um drei Punkte. Deshalb sollte man das nicht überhöhen“, sagt Trainer Köllner. Ob das in der Chefetage des SVW ähnlich gesehen wird, steht dagegen auf einem anderen Blatt.