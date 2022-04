Knapper Auswärtssieg - SV Waldhof schlägt Osnabrück

Osnabrück/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sein Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) gewonnen. Fridolin Wagner war mit einem Doppelpack für die Waldhöfer erfolgreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mittelfeldspieler hatte sein Team vor 14.248 Zuschauer an der Bremer Brücke bereits in der 3. Spielminute in Führung gebracht. Für die Hausherren traf Omar Traoré zum Ausgleich (30.).

Nach dem Seitenwechsel hatte die Mannschaft von Patrick Glöckner zunächst Glück, als der Osnabrücker Aaron Opoku die Latte traf (49.). Dann markierte Wagner seinen zweiten Treffer und brachte Mannheim wieder in Führung (71.). Den knappen Vorsprung rettete der SV Waldhof über die Zeit.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stürmer in Formkrise SV Waldhof in Osnabrück: Martinovic sucht die Top-Form Mehr erfahren Waldhof-Podcast Buwe Gebabbel diskutiert das Ende des Waldhof-Aufstiegstraums Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kritik am Trainer Waldhof-Analyse: Glöckner ist der Sündenbock Mehr erfahren

Die nächste Partie für den SVW steht am 2. Mai an. Dann empfangen die Mannheimer im Montagsspiel (19 Uhr) der 3. Liga den MSV Duisburg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2