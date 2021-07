Just bleibt beim SV Waldhof

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof hat eine weitere Kader-Stelle besetzt. Außenverteidiger Jan Just, dessen Vertrag zum 30. Juni ausgelaufen war, bleibt bei den Blau-Schwarzen. Just hatte zuletzt weiter mittrainiert und war auch beim ersten Test in Neckarsulm zum Einsatz gekommen. Inzwischen hat der 24-Jährige einen neuen Vertrag unterschrieben, wie SVW-Trainer Patrick Glöckner auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte. Der Coach hatte von Anfang an klar gemacht, Just behalten zu wollen. " Er ist ein großes Talent und deshalb würden wir uns freuen, wenn er bleibt", hatte Glöckner über den ehemaligen Mainzer gesagt, den er auf der rechten Abwehrseite und auch im Abwehrzentrum einsetzen kann. Kein Thema mehr ist dagegen Marijan Cavar. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag stand, sollte sich nach seinem Einsatz im Testspiel gegen Darmstadt im Probetraining weiter vorstellen, was aber nicht zustande kam. "Auf der Basis der 30 Minuten gegen Darmstadt wollten wir aber keine Entscheidung treffen", begründete Glöckner das Aus für Cavar.

