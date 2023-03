Mannheim. Spektakuläre Schlussphase im Carl-Benz-Stadion: 3:2 gewinnt der Waldhof am Mittwochabend gegen Ingolstadt. In der 88. Minute trifft Bentley Baxter Bahn zur vermeintlichen Vorentscheidung, nur Sekunden gelingt dem Ex-Waldhöfler Valmir Sulejmani der Treffer zum Entstand. In der Nachspielzeit gibt es noch einen Platzverweis.

