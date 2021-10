Hat der SVW eine Chance?

Mannheim. David gegen Goliath – genau das ist die Konstellation, die den DFB-Pokal mit seiner langen Tradition weiter so interessant macht. Und wie schnell es passieren kann, dass der Außenseiter dem großen Favoriten ein Bein stellt, hat Drittligist SV Waldhof schließlich in der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs gegen Eintracht Frankfurt (2:0) vorgemacht. Ob am Mittwochabend gegen Union Berlin eine Wiederholung möglich ist, darüber äußern sich die beiden „MM“-Waldhof-Experten Alexander Müller und Thorsten Hof in der 29. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ eher skeptisch.

Schließlich wirken die Corona-Ausfälle noch nach, am Samstag steht zudem das schwere Liga-Heimspiele gegen den 1. FC Saarbrücken an und mit Berlin kommt im Gegensatz zu den im August noch etwas wackeligen Frankfurtern eine gefestigte Mannschaft, die gnadenlos effektiv durch die Bundesliga marschiert und bereits auf Platz fünf angekommen ist. Was passieren muss, damit der SVW eine Chance bekommt, wird ebenso launig diskutiert wie ein lustiges Länderquiz über Teilnehmer der Conference League. Dazu stößt das „MM“-Duo auch noch die neue Rubrik „Die drei Fragenzeichen“ an. Spieler der Woche? Kuriosum der Woche? Ärgernis der Woche? Zumindest bei letzten Punkt sind sich Hof und Müller einig: Der Zoff in der Chefetage zwischen Geschäftsführer Markus Kompp und Sportchef Jochen Kientz könnte für den Höhenflug im dritten Drittliga-Jahr noch zu einer echten Belastung werden und hat seinen Ursprung wohl schon im Jahr 2020.

Na? Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue und mittlerweile schon 29. Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören, die ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen ist.