Halbzeit der Vorbereitung

Mannheim. Der Countdown läuft, am 24. Juli startet der SV Waldhof mit einem Heimspiel in die neue Saison der 3. Liga. Für die beiden „MM“-Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof Grund genug, eine kleine Zwischenbilanz der bisherigen Vorbereitung zu ziehen. Was taugen die Testspiel-Gegner, ist der Kader schon drittligatauglich aufgestellt und was bedeutet die Pokal-Auslosung gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt für die Blau-Schwarzen? Themen für die 21. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ gibt es also ausreichend.

Das gewohnt launige Gespräch unter dem Titel „Ein Hauch von Champions League“, das bereits am Montag aufgezeichnet wurde, ist dabei sogar ein bisschen von der Aktualität überholt worden. Die Verpflichtung von Niklas Sommer konnte im jüngsten „Buwe Gebabbel“ nicht mehr berücksichtigt werden. Reinhören lohnt sich allerdings auch so, die neue Folge gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Rückmeldung und Anregungen zum „Buwe Gebabbel“ wie immer gerne unter: podcast@mamo.de. red