Glasner: Mannheim ist „heißes Pflaster“

Frankfurt. Die Bilder vom 5:3-Spektakel von 2019, als Eintracht Frankfurt das Erstrunden-Aus gegen den SV Waldhof im DFB-Pokal erst in der Schlussphase abwenden konnte, musste Oliver Glasner bei der Vorbereitung auf die Neuauflage nicht auspacken. „Das war gar kein Thema, zwei Jahre sind doch schon wieder eine lange Zeit. Aber das schärft noch mal die Sinne“, sagt der neue Trainer der Hessen vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Der Österreicher, der nach zwei Jahren in Wolfsburg in seine zweite Saison als Bundesliga-Trainer geht, weiß allerdings sehr wohl um die ungeschriebenen Gesetze im deutschen Pokalwettbewerb. „Am Ende des Tages wird es ein, zwei, drei Überraschungen geben. Das ist das Schöne am Fußball, das gibt es sehr selten in anderen Sportarten, wo der Favorit meistens gewinnt“, meint Glasner – und merkt an: „Wir werden alles daran setzen, dass wir keine dieser Überraschungen sind.“

Erstes Pflichtspiel in Mannheim: Eintracht-Trainer Oliver Glasner. © dpa

Die Rollen sind für Glasner klar verteilt. „Als Bundesligist bist du in der ersten Pokalrunde immer Favorit, wenn du gegen eine Mannschaft aus einer unteren Liga spielst“, bekräftigt der 46-Jährige, der sich bestens informiert über den Gegner aus Mannheim zeigt – etwa, als es um die besondere Geschichte hinter diesem Duell geht: „Es ist kein Derby, aber aufgrund der Fanfreundschaft ein besonderes Spiel, räumlich nicht weit weg. Wir wissen, dass uns dort ein heißes Pflaster erwartet und es ist sehr schön, dass 12 000 Zuschauer da sein werden.“

Auf den prominentesten Waldhof-Spieler kommt Glasner von ganz allein zu sprechen. „Mit Marc Schnatterer haben sie einen sehr erfahrenen Spieler dazubekommen, der über viele Jahre in der zweiten Bundesliga gezeigt hat, dass er Tore schießen oder mit seinen Standards vorbereiten kann“, spricht Frankfurts Coach dem Drittligisten „allergrößten Respekt“ aus: „Wir haben uns so vorbereitet wie auf jedes Bundesliga-Spiel und jedes internationale Spiel auch. Der Gegner hat den Vorteil, dass er schon zwei Pflichtspiele hatte, die wir analysieren konnten.“

Die Mannheimer seien „nicht so in die Saison gestartet, wie sie es sich vorgestellt haben“, weiß Glasner: „Trotzdem liegt es an uns, eine hochkonzentrierte Leistung abzuliefern und als Sieger nach Hause zu fahren. Wir sind gewarnt und wissen, dass wir das Spiel mit 100 Prozent Seriosität angehen müssen.“

Die Personallage beim Europa-League-Teilnehmer gestalte sich „im Großen und Ganzen sehr positiv“, berichtet Glasner: „Ich bin froh, dass viele Spieler schon in richtig guter Verfassung sind. Ich habe lieber die Qual der Wahl.“ Almamy Touré (Sehnenverletzung), Olympia-Rückkehrer Ragnar Ache und Ajdin Hrustic, der seine Corona-Infektion überstanden hat, sind für Glasners Pflichtspielauftakt als Eintracht-Trainer noch keine Option. Frankfurts neuer Kapitän, der Südhesse Sebastian Rode, war zuletzt angeschlagen, spulte das Trainingsprogramm in dieser Woche aber ohne Probleme ab.

Kurios: Flügelflitzer Filip Kostic sitzt beim SVW das letzte Match seiner Vier-Spiele-Rotsperre ab, die er sich im Pokal-Viertelfinale der vorletzten (!) Saison gegen Werder Bremen eingehandelt hatte. Mit Neuzugang Christopher Lenz und dem Schweizer EM-Fahrer Steven Zuber brachte Glasner gleich zwei Namen für die linke Außenbahn ins Spiel.