Gebabbel zum Start

Mannheim. Der Countdown läuft – und auch im Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ werden natürlich die Tage bis zum Anpfiff der neuen Saison gezählt, die für den SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) mit der Partie gegen den 1. FC Magdeburg beginnt. Ist die Mannschaft schon bereit für den Start? Welche Erkenntnisse haben die letzten Testspiele erbracht und warum wird mit einem neuen taktischen System gespielt? Diese und weitere Fragen werden in der 22. Folge des Podcasts ebenso beantwortet wie alles rund um die neue Zielvorgabe, die am Montag bei der Eröffnung des neuen Fan-Shops für Aufsehen sorgte.

Bekanntermaßen will der SVW bis 2023 den Aufstieg in die Zweite Liga bewerkstelligen, die beiden „MM“-Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof gehen deshalb nicht zuletzt der Frage nach, ob diese Zielsetzung unter den aktuellen Gegebenheiten überhaupt realistisch ist oder hier ein Druck aufgebaut wird, der vielleicht kontraproduktiv sein könnte. Dazu gibt es eine kleine Einschätzung über die Favoriten der Liga und die gewohnten Seitenhiebe, auf die sich die Teilnehmer, Gewinner und Platzierten des EM-Tippspiels dieser Redaktion einstellen dürfen.

Für 25 kurzweilige Minuten ist also wieder gesorgt, die neue Podcast-Folge gibt es auf den gängigen Plattformen unter: https://ampl.ink/Vew6G. Rückmeldung und Anregungen zum „Buwe Gebabbel“ wie immer gerne unter: podcast@mamo.de.